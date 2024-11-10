فيتامين ب: مفتاح صحة نفسية متوازنة.. اكتشف فوائده المذهلة!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تعاني من التوتر، القلق، أو تقلبات مزاجية؟ قد يكون نقص فيتامين ب هو السبب! فيتامين ب ليس مجرد مجموعة من الفيتامينات، بل هو مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ودعم وظائف الدماغ.

تنظيم المزاج: يعمل فيتامين ب على تنظيم إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، وهما مسؤولان عن تنظيم المزاج والشعور بالسعادة.

تقليل التوتر والقلق: يساعد فيتامين ب على تقليل مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، مما يساهم في الشعور بالاسترخاء والهدوء.

تحسين التركيز والذاكرة: يساهم فيتامين ب في تحسين وظائف الدماغ، مما يعزز القدرة على التركيز والتعلم وتذكر المعلومات.

حماية الخلايا العصبية: يعمل فيتامين ب على حماية الخلايا العصبية من التلف، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف.

التعب والإرهاق

صعوبة في التركيز

الاكتئاب والقلق

اضطرابات النوم

فقدان الشهية

التهيج والعصبية

اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك

البيض

الحليب ومنتجات الألبان

الحبوب الكاملة

الخضروات الورقية الخضراء

المكسرات والبذور

في بعض الحالات، قد تحتاج إلى تناول مكملات فيتامين ب، مثل:

النباتيين والنباتيين

الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الطعام

الحوامل والمرضعات

كبار السن