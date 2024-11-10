نشكركم على متابعتكم خبر فيتامين ب: مفتاح صحة نفسية متوازنة.. اكتشف فوائده المذهلة! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا
هل تعاني من التوتر، القلق، أو تقلبات مزاجية؟ قد يكون نقص فيتامين ب هو السبب! فيتامين ب ليس مجرد مجموعة من الفيتامينات، بل هو مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ودعم وظائف الدماغ.
- تنظيم المزاج: يعمل فيتامين ب على تنظيم إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، وهما مسؤولان عن تنظيم المزاج والشعور بالسعادة.
- تقليل التوتر والقلق: يساعد فيتامين ب على تقليل مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، مما يساهم في الشعور بالاسترخاء والهدوء.
- تحسين التركيز والذاكرة: يساهم فيتامين ب في تحسين وظائف الدماغ، مما يعزز القدرة على التركيز والتعلم وتذكر المعلومات.
- حماية الخلايا العصبية: يعمل فيتامين ب على حماية الخلايا العصبية من التلف، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف.
- التعب والإرهاق
- صعوبة في التركيز
- الاكتئاب والقلق
- اضطرابات النوم
- فقدان الشهية
- التهيج والعصبية
- اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك
- البيض
- الحليب ومنتجات الألبان
- الحبوب الكاملة
- الخضروات الورقية الخضراء
- المكسرات والبذور
في بعض الحالات، قد تحتاج إلى تناول مكملات فيتامين ب، مثل:
- النباتيين والنباتيين
- الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الطعام
- الحوامل والمرضعات
- كبار السن
- اتبع نظامًا غذائيًا متنوعًا ومتوازنًا.
- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب بانتظام.
- استشر طبيبك قبل تناول أي مكملات غذائية.