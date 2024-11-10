نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي (8): الصفاقسي في ضيافة المنستيري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلعب البنزرتي مع النجم الساخلي الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي نجم المتلوي مع اتحاد بن قردان، ومستقبل سليمان مع قوافل قفصة، فيما يلعب الاتحاد المنستيري مع الصفاقسي الساعة 18:00.
أمس:
الترجي × مستقبل قابس 2-1
اتحاد تطاوين × الإفريقي 0-1
الملعب التونسي × شبيبة العمران 0-0
الأولمبي الباجي × الترجي الجرجيسي 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الترجي الجرجيسي: 19 نقطة
2- الإفريقي: 18 نقطة
3- الأولمبي الباجي: 17 نقطة
4- الترجي: 15 نقطة
5- الاتحاد المنستيري: 15 نقطة
6- الملعب التونسي: 15 نقطة