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الدوري التونسي (8): الصفاقسي في ضيافة المنستيري

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلعب البنزرتي مع النجم الساخلي الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي نجم المتلوي مع اتحاد بن قردان، ومستقبل سليمان مع قوافل قفصة، فيما يلعب الاتحاد المنستيري مع الصفاقسي الساعة 18:00.

أمس:
الترجي × مستقبل قابس 2-1
اتحاد تطاوين × الإفريقي 0-1
الملعب التونسي × شبيبة العمران 0-0
الأولمبي الباجي × الترجي الجرجيسي 1-2

ترتيب فرق المقدمة
1- الترجي الجرجيسي: 19 نقطة
2- الإفريقي: 18 نقطة
3- الأولمبي الباجي: 17 نقطة
4- الترجي: 15 نقطة
5- الاتحاد المنستيري: 15 نقطة
6- الملعب التونسي: 15 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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