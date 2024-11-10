الدوري التونسي (8): الصفاقسي في ضيافة المنستيري

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلعب البنزرتي مع النجم الساخلي الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي نجم المتلوي مع اتحاد بن قردان، ومستقبل سليمان مع قوافل قفصة، فيما يلعب الاتحاد المنستيري مع الصفاقسي الساعة 18:00.

أمس:

الترجي × مستقبل قابس 2-1

اتحاد تطاوين × الإفريقي 0-1

الملعب التونسي × شبيبة العمران 0-0

الأولمبي الباجي × الترجي الجرجيسي 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي الجرجيسي: 19 نقطة

2- الإفريقي: 18 نقطة

3- الأولمبي الباجي: 17 نقطة

4- الترجي: 15 نقطة

5- الاتحاد المنستيري: 15 نقطة

6- الملعب التونسي: 15 نقطة