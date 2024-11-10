الدوري المغربي (10): نهضة بركان يدافع عن صدارته أمام الاتحاد التوركي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يختتم فريقا الاتحاد التوركي ونهضة بركان مباريات الجولة العاشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، اليوم الأحد، الساعة20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتسبقها الساعة 18:00 مباراة حسنية أغادير وشباب المحمديةلحساب نفس الجولة.

النتائج المسجلة في الجولة (10)

المغرب التطواني × الرجاء 0-0

الوداد × اتحاد طنجة 2-2

المغرب الفاسي × الجيش الملكي 1-0

نهضة الزمامرة × أولمبيك آسفي 2-1

المكناسي × الدفاع الجديدي 3-0

شباب السوالم × الفتح 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 20 نقطة

2- المغرب الفاسي: 18 نقطة

3- الجيش الملكي: 16 نقطة

4- نهضة الزمامرة: 16 نقطة

5- الوداد: 15 نقطة