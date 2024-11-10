نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (10): نهضة بركان يدافع عن صدارته أمام الاتحاد التوركي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يختتم فريقا الاتحاد التوركي ونهضة بركان مباريات الجولة العاشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، اليوم الأحد، الساعة20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتسبقها الساعة 18:00 مباراة حسنية أغادير وشباب المحمديةلحساب نفس الجولة.
النتائج المسجلة في الجولة (10)
المغرب التطواني × الرجاء 0-0
الوداد × اتحاد طنجة 2-2
المغرب الفاسي × الجيش الملكي 1-0
نهضة الزمامرة × أولمبيك آسفي 2-1
المكناسي × الدفاع الجديدي 3-0
شباب السوالم × الفتح 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 20 نقطة
2- المغرب الفاسي: 18 نقطة
3- الجيش الملكي: 16 نقطة
4- نهضة الزمامرة: 16 نقطة
5- الوداد: 15 نقطة