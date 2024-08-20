انت الأن تتابع خبر الطب من ٦٦% والهندسة من ٦٥%...جامعة مصرية تفتح أبوابها لطلاب ثانوية عامة وتخفض رسومها والتنسيق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة عن الرسوم الدراسية لجامعة الملك سلمان الخاصة، خاصة بعد ظهور التنسيق بين الجامعات الأهلية والخاصة.

رسوم الدراسة بجامعة الملك سلمان للوافدين

ننشر الرسوم الدراسية لجامعة الملك سلمان العالمية بعد التخفيض عام 2024 للمصريين، وكذلك رسوم الدراسة بجامعة الملك سلمان للوافدين عام 2024، على النحو التالي:

رسوم الدراسة بجامعة الملك سلمان للوافدين

رسوم الطب البيطري بجامعة الملك سلمان 2024.. 79 ألفًا و200 جنيهًا، و4 آلاف دولار للوافدين.

رسوم صيدلية جامعة الملك سلمان 2024: 112.200 جنيه للمصريين، و65.000 دولار للوافدين.

جامعة الملك سلمان 2024 السياحة والفنادق : 44 ألف جنيه للمصريين و3 آلاف دولار للوافدين.

رسوم طب أسنان جامعة الملك سلمان 2024.. 128 ألف 100 جنيه للمصريين و75 ألف دولار للوافدين.

رسوم الطب البشري بجامعة الملك سلمان 2024: 138.600 جنيه للمصريين و8000 دولار للوافدين.

رسوم جامعة الملك سلمان للتمريض 2024.. 37 ألفاً و200 جنيه للمصريين و3 آلاف دولار للوافدين.

رسوم التسجيل بجامعة الملك سلمان للعلوم الإدارية 2024: 50.600 جنيه للمصريين، 4000 دولار للوافدين.

رسوم التسجيل بجامعة الملك سلمان للفنون والتصميم 2024: 53.900 جنيه للمصريين و3000 دولار للوافدين.

رسوم جامعة الملك سلمان 2024 الألسن واللغات التطبيقية: 47 ألف جنيه للمصريين و3 آلاف دولار للوافدين.

رسوم جامعة الملك سلمان للزراعة الصحراوية عام 2024: 47 ألف 300 جنيه للمصريين و3 آلاف دولار للوافدين.

رسوم جامعة الملك سلمان لعام 2024 في مجال العلوم الأساسية. 52 ألفاً و800 جنيه للمصريين و4 آلاف دولار للوافدين.

رسوم جامعة الملك سلمان للحاسبات والمعلومات 2024: 75.900 جنيه للمصريين و55.000 دولار للوافدين.

رسوم التسجيل بجامعة الملك سلمان لعام 2024 الصناعات التكنولوجية.. 42 ألفًا و900 جنيه للمصريين و3 آلاف دولار للوافدين.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة عام 2024.

وترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الخاصة، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الخاصة وأعضاء المجلس بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

وفي بداية اللقاء تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالشكر للأسرة الأكاديمية البريطانية وعلى رأسها الدكتور محمد لطفي على استضافتهم للمجلس.

إبراز حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين روافد نظام التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وتكنولوجية وعالمية، وضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمات التعليمية التي تساهم في إكساب خريجين مؤهلين المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأكد الوزير رصد دعم للطلبة خلال مراحل التقديم للجامعات، موضحا أن نظام التعليم شهد توسعا كبيرا خلال الفترة الماضية، في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توسيع نطاق التعليم العالي.

وأقر المجلس الحدود الدنيا للتقديم على كليات الجامعة الأهلية والخاصة للحصول على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وكانت على النحو التالي:

تنسيق جامعة الملك سلمان 2024

وبحسب ما حدده المجلس الأعلى للجامعات فإن تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 وصل إلى 75% لمجال الطب.

74% لطب الأسنان

70% لـ مجال الصيدلة

و66% لـ مجال الطب البيطري

و53% لـ مجال التمريض

و60% في مجال تكنولوجيا المعلومات

و65% لمجال هندسة الحاسب،

53% للزراعات الصحراوية وكذلك لمجال الفنون والتصميم وأيضًا مجال الصناعات التكنولوجية، والعلوم الإدارية، والسياحة والضيافة، واللغات التطبيقية

و65% لمجالي الهندسة والعمارة.

وبلغ تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2024 للثانوية العامة والأزهرية