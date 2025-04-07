مال وأعمال

أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر

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  • أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر 1/10
  • أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر 2/10
  • أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر 3/10
  • أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر 4/10
  • أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر 5/10
  • أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر 6/10
  • أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر 7/10
  • أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر 8/10
  • أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر 9/10
  • أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تواصل التراجع وتسجل أدنى مستوى في قرابة شهر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أبريل 2025 01:11 مساءً - سي ان بي سي _ تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين لأقل مستوى في 3 أسابيع ونصف، وسط موجة بيعية في الأسواق، وتخلص المستثمرين من السبائك لتغطية الخسائر في ظل المخاوف من ركود عالمي وسط تصاعد حدة التوترات التجارية.

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وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3% إلى 3027.9 دولار للأونصة، بعدما هبط بأكثر من 1% في بداية الجلسة مسجلاً بذلك أقل مستوى منذ 13 مارس.

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على الجانب الآخر، ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4% إلى 3047.5 دولار للأونصة.

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وهبطت أسعار الذهب بأكثر من 3% يوم الجمعة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرفات عالمية أعلى من المتوقع، والتي تسببت في فوضى في الأسواق.

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ويتكهن المتداولون بأن تراجع الذهب الذي يعتبر عادة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، إلى أن المستثمرين ربما باعوا المعدن الأصفر لتغيطة الخسائر.

ويقول استراتيجي السوق لدى IG market ييب جون رونغ، في تصريحات نقلتها ، إن هناك الكثير من الارتباك وعدم اليقين في السوق بشأن ما إذا كان هناك مساحة لخفض التصعيد بالنظر إلى أن التوتر عند أعلى حالاته الآن، إذ لا يزال يكافح الكثيرون لرؤية حلول سريعة.

وكانت الصين ردت يوم الجمعة على تعرفات ترامب برسوم مضادة، تشمل تعرفات إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية وقيود على الصادرات على بعض المعادن الأرضية النادرة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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