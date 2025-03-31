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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تسجل فائضا في الحساب الجاري بقيمة 423.9 مليار دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 مارس 2025 07:11 مساءً - شينخوا .. أظهرت بيانات صادرة مؤخرا من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن الصين سجلت فائضا في الحساب الجاري بقيمة 423.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بينما شهدت عجزا في الحساب الرأسمالي والمالي بقيمة 434 مليار دولار.
وشهد الربع الأخير من العام بلوغ فائض الحساب الجاري للصين 163.8 مليار دولار، مع عجز في رأس المال والحساب المالي 187.3 مليار دولار.
من حيث حقوق السحب الخاصة، بلغ فائض الحساب الجاري لدى الصين 318.8 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة لعام 2024، في حين بلغ عجز رأس المال والحساب المالي 326.2 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة.
تعد حقوق السحب الخاصة أصولا احتياطية دولية بفائدة أنشأها صندوق النقد الدولي لتكميل الأصول الاحتياطية الأخرى للدول الأعضاء.
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