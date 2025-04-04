أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 03:36 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال مكافحة تهريب النقد: ضبط عدد (2) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (240) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (21) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (135) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" : ضبط عدد (3) قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.