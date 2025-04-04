نعرض لكم الان تفاصيل خبر ردا على رسوم ترامب.. الصين تقيد استثمارات شركاتها في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أبريل 2025 12:14 صباحاً - العربية نت _ قررت الصين تقييد استثمارات شركاتها المحلية في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها التفاوضي في أي محادثات تجارية مقبلة مع إدارة ترامب، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ بلومبرج.

وذكرت المصادر أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أصدرت توجيهات لعدة فروع تابعة لها بوقف تسجيل وموافقة الشركات التي تسعى للاستثمار في السوق الأمريكية.

ويعكس هذا التحرك تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، في ظل استمرار واشنطن في تصعيد الرسوم الجمركية.

ورغم القيود الجديدة، أفادت المصادر بأنه لا توجد مؤشرات على تأثر الاستثمارات الصينية القائمة أو حيازات الصين من الأصول المالية مثل سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الحالي.

وأعلن ترامب أمس الأربعاء أن الصين ستواجه رسوما جمركية بنسبة 34% بالإضافة إلى 20% فرضها عليها في وقت سابق من هذا العام، ليبلغ إجمالي الرسوم الجديدة 54% ويقترب من نسبة 60% التي هدد بها خلال حملته الانتخابية.

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من جانبها، طالبت بكين اليوم الخميس الولايات المتحدة بإلغاء أحدث رسومها الجمركية على الفور وتوعدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حول العالم.

وقالت الصين إن رسوم ترامب الجمركية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

من جانبها أوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الخطوة الأمريكية تتجاهل توازن المصالح الذي تم التوصل إليه عبر مفاوضات تجارية متعددة الأطراف على مر السنين، كما تغفل حقيقة استفادتها الكبيرة من التجارة الدولية.

وأضافت الوزارة أن بكين تعارض هذا الأمر بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها”، في الوقت الذي يبدو فيه أن أكبر اقتصادين في العالم على وشك الانخراط بشكل أعمق في حرب تجارية من شأنها أن تهز سلاسل التوريد العالمية.