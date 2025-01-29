عاجل.. الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة على الدولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 10:15 مساءً - العربية نت – قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بعد 3 مرات من الخفض خلال عام 2024؛ لتستقر بين مستوى 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات، ومخالفا لطموحات الرئيس دونالد ترامب.

ولمّح ترامب إلى مواجهة محتملة مع صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي خلال كلمته الافتراضية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع الماضي، إذ قال إنه سيطالب بخفض أسعار الفائدة.

وعزز ترامب تصريحاته لاحقًا، مشيرًا إلى أنه يريد خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة، متوقعًا أن يستجيب الفيدرالي لمطالبه، وأضاف أنه يعتزم التحدث مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الوقت المناسب.

ويتبقي للفيدرالي 7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويأتي الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.