نعرض لكم الان تفاصيل خبر بريتش بتروليوم توقع عقدا لإعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 09:14 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد بين شركتي ” بريتش بتروليوم “، والشركة المصرية لبلوكات الأنود، التي تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نسبة 75% من أسهمها، بهدف إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود في المنطقة الحرة بالعين السخنة وتمويل أعمال الصيانة اللازمة.

كما يستهدف الاتفاق كذلك، الإشراف على التشغيل لعملية “كلسنة” الفحم البترولي، ورفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.

ووقع العقد كلٌ من: المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ولورا بينيا، رئيس القطاع الدولي لأعمال فحم الكوك بشركة “بريتش بتروليوم”.

وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن العقد المُوقّع اليوم، يهدف إلى إعادة إحياء شركة الأنود المُتوقفة عن الانتاج منذ عامين، كما يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرة الشركات التابعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق وإحلال الواردات والمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح شيمي، أن تشغيل الشركة يُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية من منتجها النهائي الذي تستهلكه الشركات الصناعية وأهمها شركات صناعة الألومنيوم.

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وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه، بعد إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود في المنطقة الحرة بالعين السخنة، سيبلغ الإنتاج المُتوقع سنوياً 250 ألف طن (بعد توريد وتركيب مبرد الفحم الثاني) بما يُحقق إيرادًا صافيًا لشركة الأنود ( 97 دولارًا قيمة كلسنة كل طن مترى)، مُشيرًا إلى أن هناك حدًأ أدنى مضمونًا لشركة بلوكات الأنود بما يُعادل كلسنة 200 ألف طن سنويا.

وأضاف شيمي: وفقا للعقد، ومدته 5 سنوات، تصل استثمارات “بريتش بتروليوم” في أعمال الصيانة والوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 20 مليون دولار، كما تلتزم شركة “بريتش بتروليوم” بتوفير الدعم الفني الكامل من خلال إرسال مجموعة من الفنيين للإشراف، بشكل يومي، على العملية الانتاجية، وكذلك تطبيق معايير السلامة المهنية لمعاونة شركة الأنود على تحقيق إنتاج يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات المطلوبة.

بدوره، قال نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة “بريتش بتروليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”: إن الاتفاق المُوقّع اليوم يُمثل محطة مُهمة في الشراكة المُمتدة لأكثر من ستين عامًا بين مصر وشركة “بريتش بتروليوم”، كما نؤكد على الاستراتيجية لمصر في عملياتنا، بينما نعمل على اكتشاف آفاق جديدة للتعاون.

وفي الوقت نفسه، قالت لورا بينيا، رئيس القطاع الدولي لأعمال فحم الكوك بشركة “بريتش بتروليوم”: نحن مُتحمسون للشراكة مع الشركة المصرية لبلوكات الأنود للاستفادة من منشآتها الإستراتيجية لإنتاج كوك مُحَسَّن عالي الجودة، وهذا التعاون يدعم استراتيجيتنا من خلال تعزيز إنتاج الكوك الأوروبي من الدرجة الأنودية بأسلوب تنافسي.