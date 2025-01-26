نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد الشامي: ننتظر نتائج إيجابية وعودة الوضع الطبيعي لقناة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 04:13 مساءً - سمر السيد _ أثرت الهجمات التي شنها الحوثيون في مضيق باب المندب على التجارة العالمية بصورة سلبية، لاسيما مع مرور ما يقارب 12% من التجارة العالمية في الممر الملاحي الحيوي بالبحر الأحمر.

وتسببت الهجمات في ارتفاع علاوة المخاطرة التي تدفعها شركات الشحن، وبالتالي انخفاض حركة مرور السفن بالبحر الأحمر بنسبة 50% تقريبًا واتخاذ طريق بديل وهو رأس الرجاء الصالح، ما ساهم في ارتفاع فترة مرور السفن لتصل إلى أسبوعين، وبالتالي تكاليف إضافية على التجارة.

وقال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، وعضو الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري إن جماعة الحوثي في اليمن أعلنت عدم إيقافها الهجمات التي تشنها إلا بعد مراحل معينة من سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

أضاف في تصريحات لـ»دوت الخليج»، إن شركات الملاحة أخذت حذرها نتيجة توترات البحر الأحمر واتجهت لعدم المرور عبر قناة السويس، ومن المقرر أن تنتظر الـ 6 شهور الأولى من العام الجاري، وبعدها تتجه للمرور عبر الممر الملاحي المصري.

وتوقع تحقيق نتائج إيجابية بقطاع النقل البحري، وعودة الوضع الطبيعي لممر قناة السويس بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري (أول يوليو المقبل)، مستبعدًا استمرار الوضع على ما هو عليه حاليًا لتأثيره السلبي على التجارة العالمية و الملاحة بالقناة.

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توقع أن عدم عودة الشركات للمرور عبر مسار قناة السويس واستمرارها في استخدام مسار رأس الرجاء الصالح تخوفًا من هجمات الحوثيين، قد يؤدي للاتجاه لمضاعفة رسوم العبور بالقناة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون لصالح الاقتصاد المحلي.

وتوقع أنه في حال عدم زيادة رسوم العبور عبر القناة و مع عودة الملاحة لطبيعتها بالقناة، ستصل إيراداتها إلى ما يتراوح بين 7 الى 7.5 مليار دولار، أما في حال زيادة الرسوم فمن المرجح وصول الإيرادات إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

ولفت إلى تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 2% نتيجة هجمات الحوثيين، لكنه استبعد أن تشهد ارتفاعًا بما يتراوح بين 3.5 الى 5% خلال العام الجاري كنتيجة لتوقف الحرب.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن أواخر شهر ديسمبر الماضي، انخفاض عدد السفن المارة عبر القناة بنسبة 50% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق عليه 2023، لافتا إلى بلوغ عدد السفن 13200 سفينة مقابل 26400 سفينة في فترة المقارنة السابقة.

ولفت ربيع إلى تراجع إيرادات القناة بنسبة 61%، لتصل إلى 4 مليارات دولار في عام 2024، مقابل 10.2 مليار دولار في عام 2023.