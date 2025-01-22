مال وأعمال

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار

0 نشر
0 تبليغ

  • أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار 1/10
  • أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار 2/10
  • أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار 3/10
  • أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار 4/10
  • أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار 5/10
  • أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار 6/10
  • أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار 7/10
  • أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار 8/10
  • أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار 9/10
  • أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 03:15 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين حول سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

predco_adv_2021

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.24% ليصل إلى 2750.91 دولاراً للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

E-Bank

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.33% إلى 2768.40 دولاراً.

بنك التعمير والاسكان
AYADY

دعم هذا الارتفاع تراجع الدولار نتيجة إحجام ترامب عن فرض رسوم جمركية في أول يوم له في المنصب، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب، خاصة في ظل اعتباره استثماراً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

HapiSalonWhite
BonatMisr

وكان ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن إدارته تناقش فرض رسوم بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتباراً من أول فبراير.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ومع ذلك، قد تتأثر جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي يُنظر إليها على أنها تغذي التضخم، إلى إبقاء الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.85 دولاراً للأونصة. وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 958.11 دولاراً، بينما استقر البلاتين عند 944.05 دولاراً للأونصة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا