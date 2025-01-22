أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر مع ضعف الدولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 03:15 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين حول سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.24% ليصل إلى 2750.91 دولاراً للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.33% إلى 2768.40 دولاراً.

دعم هذا الارتفاع تراجع الدولار نتيجة إحجام ترامب عن فرض رسوم جمركية في أول يوم له في المنصب، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب، خاصة في ظل اعتباره استثماراً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وكان ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن إدارته تناقش فرض رسوم بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتباراً من أول فبراير.

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ومع ذلك، قد تتأثر جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي يُنظر إليها على أنها تغذي التضخم، إلى إبقاء الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.85 دولاراً للأونصة. وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 958.11 دولاراً، بينما استقر البلاتين عند 944.05 دولاراً للأونصة.