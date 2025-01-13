مال وأعمال

النواب يوافق على تعديل اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النواب يوافق على تعديل اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يناير 2025 11:13 مساءً - دوت الخليج_ وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن الاتفاقية سالفة الذكر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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