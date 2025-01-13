النواب يوافق على تعديل اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يناير 2025 11:13 مساءً - دوت الخليج_ وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن الاتفاقية سالفة الذكر.