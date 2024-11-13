آتون ريسورسز الكندية تعتزم إنشاء مصنع لاستخراج ومعالجة الذهب…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:19 مساءً - كشف تونو فاك رئيس شركة آتون ريسورسز الكندية، أنها تعمل حالياً على إنشاء مصنع استخراج ومعالجة الذهب المنتج من المنجم الواقع بمنطقة امتيازها أبو مروات بالصحراء الشرقية.

وأكد أن المصنع سيتمتع بتكنولوجيات متطورة صديقة للبيئة توفر امكانية عدم هدر أى معادن أخرى مصاحبة للذهب، مما يحق أعلى نسبة استخلاص ويسمح باستغلال كافة المعادن الموجودة بالمنجم وليس فقط الذهب، لافتا إلى سعى الشركة لتحويل المنجم لنموذج من الطراز العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من الشركة، حيث تم بحث مجهودات الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب فى منطقة امتيازها أبو مروات بالصحراء الشرقية وتقع ضمن منطقة الدرع العربى النوبى.

وخلال اللقاء، أكد بدوى أن الوزارة تقدم كل الدعم للشركة لتنفيذ مشروعاتها والتى تعد مشروعات إستراتيجية هامة ستعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، معرباً عن تقديره لإلتزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ ورغبتها فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

ومن جانبه قدم رئيس الشركة عرضاً تقديمياً حول نشاط الشركة في منطقة أبو مروات، حيث تم تحقيق الكشفين التجاريين حمامة وغرب روودروين، مشيراً إلى التزام الشركة الكامل بأنشطتها في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات.

حضر اللقاء الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، فيما ضم وفد الشركة الكندية شريف بركات مدير عام الشركة.