عاجل.. حماية المنافسة يوافق على 7 استحواذات تشمل 3 صفقات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - دوت الخليج_ قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على 7 صفقات استحواذ على حصص بشركات مصرية.

شملت الصفقات، استحواذ شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على 100% من أسهم شركة جونيبر نتووركس إنك، واستحواذ شركة درايكو بي في على 50% من أسهم الشركة المصرية للجبس.

كما شملت الموافقة على استحواذ شركة إيندوفر جروب بارنت ال ال سي على 100% من إجمالي أسهم شركة جولدن ستيت فودز كوربوريشين.

وشهدت الموافقات 3 صفقات تخص شركة القابضة ADQ الإماراتية، وهي:

– استحواذ القابضة ADQ على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية

* استحواذ القابضة ADQ على 30% من أسهم شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)

* استحواذ القابضة ADQ على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب)

كما شملت الموافقات، استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز 2 على أسهم في شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى.