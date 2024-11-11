نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد نبيل: الاستيراد يعمق أزمة الصناعة الوطنية ويتجاهل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - محمد أحمد _ يرى أحمد نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة «المنوفية للدواجن» ورئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن قرار الحكومة باستيراد البيض من الخارج لم يكن صائباً، لتأثيره سلباً على الصناعة المحلية.

وأوضح نبيل، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الحكومة اتجهت إلى الحل الأسهل باستيراد البيض بدلاً من مواجهة التحديات الحقيقية التي يعاني منها القطاع، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة لدعم الإنتاج المحلي.

وأشار نبيل إلى أن العقود الحالية للاستيراد تتضمن كميات تصل إلى 30 مليون بيضة بأسعار مرتفعة، ورغم هذا، فإن البيض المستورد غالبًا ما يكون أقل وزنًا من المنتج المحلي، ما يؤثر على تنافسية المنتج الوطني.

وطالب بضرورة إيجاد حلول لمشكلات القطاع محليًا للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

وعن أسباب تراجع الإنتاج، أوضح نبيل، أن ارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة والأجور، إلى جانب خسائر المنتجين منذ أزمة 2022، ألقى بظلاله على السوق المحلية، مشيرًا إلى أن سعر بيض المائدة في مصر يبقى أقل مقارنةً بأسعار تركيا بالرغم من زيادة تكاليف الإنتاج.

غياب الدعم الحكومي يزيد أعباء الشركات ويدفع المنتجين للبحث عن استثمارات بديلة

وكشف عن وصول تكاليف الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الكتكوت الواحد 100 جنيه، بعدما كان لا يتعدى بضعة قروش، ما يثقل كاهل المنتجين ويهدد استمرارهم في العمل.

وكشف نبيل، عن قيام بعض المؤسسات الحكومية غير الربحية بتسويق البيض في منافذها بأسعار تقترب من السوق، مؤكداً أن هذا يعكس العبء الكبير الذي يتحمله المنتجون حاليًا.

وأكد على أن الأسعار الحالية تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، نافيًّا أن تكون نتيجة جشع المنتجين، وداعيا في الوقت ذاته إلى التركيز على التحديات التي تواجه القطاع بدلًا من اتهام المنتجين بالاحتكار.

وأشار إلى أن أسعار البيض في الأسواق الشعبية تتراوح بين 165 و175 جنيهًا، بينما تصل في بعض المتاجر الكبرى إلى 220 جنيهًا بسبب تكاليف التغليف والإضافات.

كما كشف نبيل عن مبادرة قادها اتحاد منتجي الدواجن بالتعاون مع وزارة التموين لطرح كميات من البيض بأسعار مخفضة، حيث تم توفير نحو 68 ألف طبق بسعر 148 جنيهًا، لكن تراجع الطلب من المجمعات الاستهلاكية أدى إلى توقف المبادرة.

وعن الدعم الحكومي، أكد نبيل أن القطاع لا يتلقى أي دعم على صعيد الوقود أو الكهرباء أو اللقاحات، ما يضع المنتجين تحت ضغط مالي كبير، حيث يعتمدون على تمويلهم الذاتي، في ظل ارتفاع تكاليف المواد الأساسية وخاصة الأعلاف.

وأوضح، أن القطاع يتعرض لحملات تزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار، وهو ما دفع بعض المنتجين للتفكير في استثمارات أخرى بسبب غياب التسهيلات البنكية أو التعويضات.

ونفى نبيل، الاتهامات بوجود احتكار في السوق، مشيرًا إلى أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين لفترات طويلة، مما يجعل الادعاء بوجود احتكار غير منطقي.

ودعا رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، المستثمرين الراغبين لدخول السوق من خلال الشراكة مع شركات الإنتاج الحالية، مؤكدًا على استعداد العديد من الشركات لتوفير العنابر والعمالة لمن يرغب في الاستثمار، معتبرًا أن الشراكات الاستثمارية هي الحل الأمثل لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير البيض بأسعار مناسبة للجميع.