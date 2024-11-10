اي صاغة: الذهب المحلي يفقد 0.3% من قيمته في أسبوع 

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - محمد أحمد _ شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضاً بنحو 0.3% خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجعت عالمياً بنسبة 1.9%، حيث سجلت الأوقية أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من خمسة أشهر بسبب صعود الدولار، وترقب الأسواق تأثير السياسات الاقتصادية المرتقبة بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي.

وذكر المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات الأسبوع الماضي، ليبدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملاته عند 3770 جنيهاً ويغلق عند 3760 جنيهاً، بينما هبطت الأوقية بالبورصة العالمية من 2736 دولاراً إلى 2684 دولاراً، بانخفاض قدره 52 دولاراً.

وأوضح، أن عيار 24 سجل مستوي 4297 جنيهاً، وعيار 18 سجل 3223 جنيهاً، في حين فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 2507 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 30080 جنيهاً.

وأضاف أن حالة التذبذب استمرت في السوق المحلية يوم السبت، حيث تراجع سعر عيار 21 خلال الجلسة ليلامس 3755 جنيهاً قبل أن يستقر مجدداً عند 3760 جنيهاً مع بدء العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأشار إمبابي إلى أن هذا التراجع قد يمثل فرصة للشراء حال استقرار الأسواق، التي ما تزال متقلبة بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية المتباينة. وبيّن أن ارتفاع الدولار بنسبة 0.7% خلال الأسبوع الماضي، مدعوماً بتوقعات انتعاش النمو والتضخم نتيجة السياسات الجمركية المتشددة للرئيس الأمريكي.