الآن أسعار السمك اليوم بسوق العبور ( جميع الأنواع) للمُستهلك بجميع الأسواق المحلية .. أسعار الجمبري اليوم

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رياض - احمد صلاح - بحث مستمر من المستهلكين في مصر لمعرفة أسعار السمك اليوم بسوق العبور، كما استقرت أسعار السمك البلطي اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في سوق العبور، في حين بان جاء سعر كيلو السمك البلطي الي قيمة 79 جنيه، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم قائمة اسعار السمك اليوم.

ونوفر لكم قائمة أسعار السمك اليوم بسوق العبور من خلال دوت الخليج

اسعار السمك البوري اليوم الأحد

قشر البياض 170 جنيها إلى 250 جنيه مكرونة مجمدة 30 جنيها إلى 70 جنيه ماكريل مجمد 100 جنيه إلى 140 جنيه كابوريا 40 جنيها إلى 150 جنيه المكرونة السويسي 70 جنيها إلى 170 جنيه برانيس إسكندراني 70 جنيه إلى 170 جنيه السردين المجمد 50 جنيها إلى 80 جنيه بياض أملس بلدي 100 جنيه إلى 150 جنيه مكرونة خليجي 70 جنيها إلى 120 جنيه

وبعد ان وضحنا لكم أسعار السمك اليوم بسوق العبور، وإليكم أسعار السمك البوري اليوم، كالآتي:

بوري 1 بين 125 جنيهات إلى 165 جنيها.

بوري 2 تراوح بين 90 جنيها إلى 110 جنيها.

بربون 1 يتراوح 180 جنيها إلى 280 جنيه.

بربون 2 تراوح بين 110 جنيهات إلى 170 جنيها.

بربون مجمد بين 30 جنيها إلى 60 جنيها.

اسعار السمك البلطي بالأسواق اليوم

يأتي اليوم الأحد سعر كيلو السمك البلطي الممتاز 93 جنيها.

يأتي اليوم الأحد سعر كيلو البلطي صغير 66 جنيها.

يأتي اليوم الأحد سعر كيلو البلطي الأسواني 92 جنيها.

يأتي اليوم الأحد سعر كيلو فيليه بلطي من 171 جنيها.

سعر الأسماك والمأكولات البحرية في الإسكندرية

واليكم اخر تحديث لسعر الأسماك والمأكولات البحرية في الإسكندرية، بتاريخ اليوم الاحد 10 نوفمبر ..

يأتي سعر كابوريا 230 جنيها

يأتي سعر كاليماري بلدي 230 و250 جنيها

يأتي سعر شعور 350 جنيها

يأتي سعر سمك مكرونة سويسي 190 و210 جنيهات

يأتي سعر مرجان 200 جنيه

يأتي سعر بطارخ 650 جنيها

دنيس 390 و400 جنيه

سمك القاروص 410 و430 جنيها حسب الحجم

سمك الوقار 340 و360 جنيها

استاكوزا تتراوح بين 650 فأعلى حسب الجودة والحجم

الأخطبوط 400 جنيه

بلح بحر 300 جنيه

أسعار الجمبري اليوم