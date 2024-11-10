انت الأن تتابع خبر الآن أسعار السمك اليوم بسوق العبور ( جميع الأنواع) للمُستهلك بجميع الأسواق المحلية .. أسعار الجمبري اليوم - جريدة مانشيت والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بحث مستمر من المستهلكين في مصر لمعرفة أسعار السمك اليوم بسوق العبور، كما استقرت أسعار السمك البلطي اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في سوق العبور، في حين بان جاء سعر كيلو السمك البلطي الي قيمة 79 جنيه، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم قائمة اسعار السمك اليوم.
ونوفر لكم قائمة أسعار السمك اليوم بسوق العبور من خلال دوت الخليج
اسعار السمك البوري اليوم الأحد
|قشر البياض
|170 جنيها إلى 250 جنيه
|مكرونة مجمدة
|30 جنيها إلى 70 جنيه
|ماكريل مجمد
|100 جنيه إلى 140 جنيه
|كابوريا
|40 جنيها إلى 150 جنيه
|المكرونة السويسي
|70 جنيها إلى 170 جنيه
|برانيس إسكندراني
|70 جنيه إلى 170 جنيه
|السردين المجمد
|50 جنيها إلى 80 جنيه
|بياض أملس بلدي
|100 جنيه إلى 150 جنيه
|مكرونة خليجي
|70 جنيها إلى 120 جنيه
وبعد ان وضحنا لكم أسعار السمك اليوم بسوق العبور، وإليكم أسعار السمك البوري اليوم، كالآتي:
- بوري 1 بين 125 جنيهات إلى 165 جنيها.
- بوري 2 تراوح بين 90 جنيها إلى 110 جنيها.
- بربون 1 يتراوح 180 جنيها إلى 280 جنيه.
- بربون 2 تراوح بين 110 جنيهات إلى 170 جنيها.
- بربون مجمد بين 30 جنيها إلى 60 جنيها.
اسعار السمك البلطي بالأسواق اليوم
- يأتي اليوم الأحد سعر كيلو السمك البلطي الممتاز 93 جنيها.
- يأتي اليوم الأحد سعر كيلو البلطي صغير 66 جنيها.
- يأتي اليوم الأحد سعر كيلو البلطي الأسواني 92 جنيها.
- يأتي اليوم الأحد سعر كيلو فيليه بلطي من 171 جنيها.
سعر الأسماك والمأكولات البحرية في الإسكندرية
واليكم اخر تحديث لسعر الأسماك والمأكولات البحرية في الإسكندرية، بتاريخ اليوم الاحد 10 نوفمبر ..
- يأتي سعر كابوريا 230 جنيها
- يأتي سعر كاليماري بلدي 230 و250 جنيها
- يأتي سعر شعور 350 جنيها
- يأتي سعر سمك مكرونة سويسي 190 و210 جنيهات
- يأتي سعر مرجان 200 جنيه
- يأتي سعر بطارخ 650 جنيها
- دنيس 390 و400 جنيه
- سمك القاروص 410 و430 جنيها حسب الحجم
- سمك الوقار 340 و360 جنيها
- استاكوزا تتراوح بين 650 فأعلى حسب الجودة والحجم
- الأخطبوط 400 جنيه
- بلح بحر 300 جنيه
أسعار الجمبري اليوم
- كبير الحجم اليوم الأحد 10 نوفمبر بقيمة بالاسواق 470 و500 جنيهًا للكيلو.
- متوسط الحجم، بقيمة بالأسواق 320 و450 جنيهًا للكيلو.
- صغير الحجم، سعرًا بقيمة بالأسواق 150 و350 جنيهًا للكيلو.
- الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.