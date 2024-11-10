سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية الأحد 10 نوفمبر 2024 بمحلات الحلي والمجوهرات بدون ضريبة

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رياض - احمد صلاح - تستمر عمليات البحث في هذه الفترة وفي ظل التقلبات التي تطرأ في كل فترة علي سعر الذهب بمختلف البلاد، فيهتم العديد من المستثمرين في السعودية للتعرف علي سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024 في جميع محلات الحلي والمجوهرات

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

في هذا المقال وفي السطور التالية سنتعرض لكم سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية الأحد بتاريخ 10 نوفمبر 2024

فقد جاء السعر علي سعر الذهب اليوم النحو الاتي:

الذهب عيار 24 324.20 ريال سعودي، و86.31 دولار أمريكي.

الذهب عيار 22 296.97 ريال سعودي، و79.06 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21 283.68 ريال سعودي، و75.52 دولار أمريكي.

الذهب عيار 18 243.15 ريال سعودي، و64.73 دولار أمريكي.

الذهب عيار 14 189.66 ريال سعودي، و50.49 دولار أمريكي.

الذهب عيار 12 162.10 ريال سعودي، و43.16 دولار أمريكي.

الذهب عيار 10 135.19 ريال سعودي، و35.99 دولار أمريكي.

الذهب عيار 9 121.58 ريال سعودي، و32.37 دولار أمريكي.

الذهب عيار 8 107.96 ريال سعودي، و28.74 دولار أمريكي.

أونصة الذهب 10,082.62 ريال سعودي، و2,684.28 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب في المملكة العربية السعودية

استكمالا لحديثنا عن سعر سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، سوف نرصد لكم سبيكة الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024،

فقد جاء علي النحو الاتي: