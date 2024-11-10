انت الأن تتابع خبر سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية الأحد 10 نوفمبر 2024 بمحلات الحلي والمجوهرات بدون ضريبة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تستمر عمليات البحث في هذه الفترة وفي ظل التقلبات التي تطرأ في كل فترة علي سعر الذهب بمختلف البلاد، فيهتم العديد من المستثمرين في السعودية للتعرف علي سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024 في جميع محلات الحلي والمجوهرات
سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية
- في هذا المقال وفي السطور التالية سنتعرض لكم سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية الأحد بتاريخ 10 نوفمبر 2024
فقد جاء السعر علي سعر الذهب اليوم النحو الاتي:
- الذهب عيار 24 324.20 ريال سعودي، و86.31 دولار أمريكي.
- الذهب عيار 22 296.97 ريال سعودي، و79.06 دولار أمريكي.
- الذهب عيار 21 283.68 ريال سعودي، و75.52 دولار أمريكي.
- الذهب عيار 18 243.15 ريال سعودي، و64.73 دولار أمريكي.
- الذهب عيار 14 189.66 ريال سعودي، و50.49 دولار أمريكي.
- الذهب عيار 12 162.10 ريال سعودي، و43.16 دولار أمريكي.
- الذهب عيار 10 135.19 ريال سعودي، و35.99 دولار أمريكي.
- الذهب عيار 9 121.58 ريال سعودي، و32.37 دولار أمريكي.
- الذهب عيار 8 107.96 ريال سعودي، و28.74 دولار أمريكي.
- أونصة الذهب 10,082.62 ريال سعودي، و2,684.28 دولار أمريكي.
سعر سبيكة الذهب في المملكة العربية السعودية
- استكمالا لحديثنا عن سعر سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، سوف نرصد لكم سبيكة الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024،
فقد جاء علي النحو الاتي:
- سبيكة 1 جرام 447.40 ريال سعودي، و119.11 دولار أمريكي.
- سبيكة 2.5 جرام 1,017.18 ريال سعودي، و270.80 دولار أمريكي.
- سبيكة 5 جرام 1,896.57 ريال سعودي، و504.91 دولار أمريكي.
- سبيكة 10 جرام 3,631.04 ريال سعودي، و966.67 دولار أمريكي.
- سبيكة 20 جرام 7,067.56 ريال سعودي، و1,881.56 دولار أمريكي.
- سبيكة 50 جرام 17,344.70 ريال سعودي، و4,617.59 دولار أمريكي.
- سبيكة 100 جرام 34,203.10 ريال سعودي، و9,105.71 دولار أمريكي.
- سبيكة 250 جرام 85,345.65 ريال سعودي، و22,721.11 دولار أمريكي.
- سبيكة نصف كيلو 170,367.10 ريال سعودي، و45,355.91 دولار أمريكي.
- سبيكة 1 كيلو 337,168 ريال سعودي، و89,762.40 دولار أمريكي.
- سبيكة 10 تولة 39,805.21 ريال سعودي، و10,597.13 دولار أمريكي.
- سبيكة نصف أونصة 5,495.03 ريال سعودي، و1,462.91 دولار أمريكي.
- سبيكة 1 أونصة 10,838.82 ريال سعودي، و2,885.56 دولار أمريكي.
- جنيه 8 جرام عيار 22 2,639.47 ريال سعودي، و702.69 دولار أمريكي.
- جنيه 8 جرام عيار 21 2,500.92 ريال سعودي، و665.78 دولار أمريكي.