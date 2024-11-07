نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا تعين وزيرا جديدا للمالية مع تزايد الضغوط لإجراء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:11 مساءً - سي إن بي سي_ شهدت ألمانيا اليوم الخميس، تعيين يورغ كوكيس وزيراً جديداً للمالية، مع تزايد الضغوط على المستشار الألماني أولاف شولتز للدعوة إلى التصويت على الثقة، واحتمالية اللجوء إلى انتخابات مبكرة بعد حل ائتلافه الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب.

ويحل كوكيس محل كريستيان ليندنر، الذي أقاله شولتز يوم الأربعاء، وأشار المستشار الألماني إلى الحاجة إلى حماية البلاد من الأضرار الاقتصادية.

كما انتقد شولتز ليندنر لعدم اهتمامه بالصالح العام وقال إنه لم يعد هناك أي أساس للثقة لمواصلة العمل معاً.

وأدت إقالة ليندنر إلى وضع حد لاستمرار التحالف بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم الذي تشكل من الديمقراطيين الاجتماعيين بزعامة شولتز، والديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، والحزب الأخضر، ووصل إلى السلطة بعد الانتخابات الفدرالية الألمانية الأخيرة في العام 2021، بحسب شبكة CNBC.

وكان التحالف يواجه مشكلات داخلية خلال الفترة الأخيرة، وشهد صدامات بشأن وجهات نظر مختلفة للأحزاب المشكّلة له عن الاقتصاد وسياسة الميزانية.

وأقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ليندنر، رسميًا، إلى جانب وزيري العدل والتعليم والأبحاث، اللذين يعتبران جزءاً من الحزب الديمقراطي الحر.

وقال وزير الرقمنة والنقل الألماني، فولكر فيسينغ، الذي كان أيضاً عضواً في الحزب، إنه سيبقى في منصبه وسيترك الحزب.

وأعلن الرئيس الألماني اليوم الخميس أنه بالإضافة إلى دوره السابق، سيتولى فيسينغ أيضاً منصب وزير العدل.

من هو وزير المالية الألماني الجديد يورغ كوكيس؟

يُنظر إلى وزير المالية الجديد يورغ كوكيس، العضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على أنه مستشار مقرب من شولتز وكان يشغل منصب سكرتير دولة في المستشارية الاتحادية مع التركيز على الشؤون الاقتصادية والمالية والأوروبية.

وشغل كوكيس في السابق دوراً في وزارة المالية الفدرالية، وعمل لدى Goldman Sachs في فرانكفورت ولندن.

يأتي تعيين الوزير الجديد في ظل مكافحة الحكومة الألمانية للموافقة على ميزانية مثيرة للجدل للعام 2025 كانت عاملاً رئيسيًا في حل الائتلاف. كان من المقرر الانتهاء من الميزانية منتصف نوفمبر قبل التغيير، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا الجدول الزمني يمكن أن يتغير أم لا.

ضغوط لإجراء انتخابات مبكرة

في أعقاب أحداث الأربعاء، قال شولتز إنه سيدعو إلى التصويت على الثقة في نفسه يوم 15 يناير، مما يفتح الباب أمام انتخابات فدرالية مبكرة بحلول نهاية مارس من العام المقبل، بينما كان من المقرر في الأصل إجراء تصويت انتخابي في خريف العام 2025.

وازداد الضغط على شولتز لتقديم مثل هذا التصويت في وقت أقرب يوم الخميس.

ودعا ليندنر، خلال مؤتمر صحفي، إلى التصويت الفوري على الثقة وإجراء انتخابات جديدة.

وتعكس تعليقاته تعليقات زعيم المعارضة فريدريش ميرز، وهو جزء من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) الذي يتصدر حالياً استطلاعات الرأي.

وقال ميرز خلال مؤتمر صحفي إن التصويت على الثقة ينبغي أن يجرى في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، وأنه “لا يوجد سبب على الإطلاق” للانتظار حتى يناير.