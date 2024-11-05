مال وأعمال

الزراعة تعلن فتح السوق الفيتنامي لأول مرة أمام صادرات العنب…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الزراعة تعلن فتح السوق الفيتنامي لأول مرة أمام صادرات العنب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:14 مساءً - أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح السوق الفيتنامي لأول مرة أمام صادرت مصر من العنب، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري.

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وأفاد التقرير انه اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري 2024 أصبح السوق الفيتنامي مفتوح أمام المصدريين المصريين لمحصول العنب، وذلك طبقا لخطاب الجانب الفيتنامي في هذا الشأن.

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وقال :المنسي”ان هذا النجاح من الحجر الزراعي المصري يأتي بعد مفاوضات تجاوزت الخمسة أعوام مع نظيره الفيتنامي، والتي انتهت بالزيارة الناجحة لوفدا من الحجر الزراعي الفيتنامي أغسطس الماضي، والتي أثمرت عن توافق الحجر الزراعي المصري مع الجانب الفيتنامي ووضع ضوابط الصحة النباتية لتصدير العنب المصري إلى فيتنام.

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تجدر الإشارة، إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 30 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4,1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وأهم الصادرات الزراعية المصرية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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