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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الخطيب يبحث سبل التعاون مع الجمعية المصرية لخبراء… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:11 مساءً - رنا ممدوح_ التقى أحمد ابو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt)، ونائبه أشرف الخطيب مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتعريف بأنشطة الجمعية في مصر وأنشطة معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) حول العالم.
وتضمن الإجتماع بحث سبل التعاون مع وزارة الاستثمار في عدد من الملفات أهمها دعم دور الجمعية في توفير الكوادر المؤهلة في مجال التمويل والاستثمار.
كما تضمن أيضا بحث سبل التعاون في تشجيع الشركات العاملة في مصر على أهمية تطبيق المعايير الدولية في الاستدامة والحوكمة.
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