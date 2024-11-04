مال وأعمال

حسن الخطيب يبحث سبل التعاون مع الجمعية المصرية لخبراء…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الخطيب يبحث سبل التعاون مع الجمعية المصرية لخبراء… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:11 مساءً - رنا ممدوح_ التقى أحمد ابو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار ‏(CFA Society Egypt)، ونائبه أشرف الخطيب مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتعريف بأنشطة الجمعية في مصر وأنشطة معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) حول العالم.

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وتضمن الإجتماع بحث سبل التعاون مع وزارة الاستثمار في عدد من الملفات أهمها دعم دور الجمعية في توفير الكوادر المؤهلة في مجال التمويل والاستثمار.

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كما تضمن أيضا بحث سبل التعاون في تشجيع الشركات العاملة في مصر على أهمية تطبيق المعايير الدولية في الاستدامة والحوكمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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