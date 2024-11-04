اقتصادية قناة السويس تعتزم إنشاء منطقة صناعية دوائية على…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:14 مساءً - يارا الجنايني _ أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن خطط لإقامة منطقة صناعية متكاملة مخصصة للصناعات الدوائية على مساحة 4 ملايين متر مربع، في إطار سعيها لجذب الاستثمارات العالمية والمحلية في قطاع الصناعات الدوائية والمواد الفعالة والمستلزمات والأجهزة الطبية.

جاء ذلك ضمن المنطقة في المعرض والمؤتمر الطبي “قمة إفريقيا للشئون التنظيمية” في دورته الرابعة، الذي تنظمه هيئة الشراء الموحد، حيث تعرض الهيئة من خلال جناحها بالمعرض مزايا الاستثمار في المنطقة الاقتصادية والمشروعات القائمة فيها التي تدعم القطاع الطبي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتنامي في السوقين المصرية والإفريقية على الخدمات الطبية، مما يجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة استراتيجية لدعم استثمارات القطاع الطبي، بفضل ما تقدمه من حوافز تسهل للمستثمرين الوصول إلى الأسواق المحلية والإفريقية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن الهيئة تعمل على توطين الصناعات الدوائية، انطلاقًا من استراتيجية تستهدف دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات المتخصصة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تستضيف حاليًا العديد من المشروعات الناجحة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، من بينها مصنع “أتيكو فارما” المتخصص في إنتاج أدوية الحقن الوريدي، الذي يقام على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية قدرها مليار جنيه، ومصنع “جينافكس إيجيبت” الذي يقع على مساحة 49 ألف متر مربع بتكلفة 150 مليون دولار لإنتاج اللقاحات الحيوية والأمصال، بالإضافة إلى مصنع “IDI” في شرق بورسعيد الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع ويقوم بتصنيع مختلف المستحضرات الدوائية مثل الكبسولات والأقراص والكريمات.

ويعد معرض ومؤتمر “قمة إفريقيا للشئون التنظيمية” منصة بارزة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والعربية في مجالات الرعاية الصحية وتطوير الصناعة الطبية. ويشهد الحدث، الذي يضم أكثر من 36 دولة، واسعة من شركات طبية عالمية و136 متحدثًا و450 مشاركًا، حيث يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتحديات التنظيمية في القطاع الصحي في إفريقيا والمنطقة العربية.