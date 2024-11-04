مدبولي يستعرض مع وزير الكهرباء موقف مشروعات الطاقة الجديدة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لاستعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول مشروعات الطاقة المتجددة؛ (القائمة، وتحت التنفيذ، والجاري التعاقد عليها)، مستعرضاً خريطة الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).

كما عرض خريطة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر حتى عام 2040، وموقف الأراضي تحت الدراسة المُقترح تخصيصها لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.