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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السلع التموينية تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:11 صباحاً - سي إن بي سي_ تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب، إلى شراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية .
وحددت الهيئة إن الموعد النهائي لتلقي العروض هو غداً الاثنين، على أن يتم تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) مع السداد “بتسهيلات موردين 270 يوما وفترة شحن من 25 نوفمبر إلى الخامس من ديسمبر 2024 أو من السادس إلى 15 ديسمبر 2024″.
وأوضحت أن جلسة فض المظاريف يوم الاثنين الموافق الرابع من نوفمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهراً يليها جلسة البت الساعة الثانية بعد الظهر”.
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