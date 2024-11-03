ملف.. الاستقرار الاقتصادي وتسهيل الإجراءات أبرز ملامح خريطة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 07:17 مساءً - فاطمة أبوزيد _ حدد مجموعة من أصحاب الشركات الصناعة، أهم محاور توطين الصناعات غير الموجودة محليّاً، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي وتسهيل إجراءات إنشاء المشروعات.

قالوا إن توطين الصناعات يعني تصنيع المنتجات البديلة عن نظيرتها الأجنبية المستوردة،، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل.

أضاف رؤساء الشركات الصناعية الذين استطلعت دوت الخليج آراءهم، أن الصناعات التي تتطلع مصر إلى توطينها يجب أن تتميز بتكنولوجيا عالية أو منتجات تحتاجها السوق المحلية بكثرة، مثل الصناعات الإلكترونية، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية المتقدمة، بالإضافة إلى الصناعات التكنولوجية والرقمية.

وتابعوا أن توطين الصناعات غير الموجودة في مصر خطوة نحو تقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة لاستيراد المنتجات، كما يساهم في خلق بيئة ملائمة للابتكار وتطوير المهارات الوطنية.

وأوضح أصحاب الشركات، أن توطين الصناعات يأتي ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة، كما يساهم في بناء قدرات محلية قادرة على التنافس في الأسواق العالمية وتلبية احتياجات المستهلك المصري من المنتجات والخدمات.

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