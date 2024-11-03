مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بشراكة الصندوق مع مصر

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:19 مساءً - يارا الجنايني _ أعربت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، عن تقديرها العميق للشراكة القائمة مع مصر، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقالت جورجييفا خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم: “كان اللقاء مثمرًا في شراكتنا مع مصر، وأقدم احتراماتي للرئيس السيسي والحكومة المصرية.”

وأوضحت أنها ترغب في إيصال رسالة تقدير صندوق النقد الدولي للشعب المصري، مؤكدة أن الصندوق يقدم كامل الدعم في سبيل تطور مصر ونموها الاقتصادي.

وأكدت جورجييفا أن الصندوق قد قرر في أبريل الماضي زيادة برنامج الدعم المقدم لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي تعود إلى الظروف الصعبة في المنطقة.

وتابعت: “لقد قمنا بذلك لأننا أدركنا الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز صلابة الاقتصاد. فقد انتقلت مصر إلى نظام مرن لسعر الصرف، وتمكنت من التخلص من التراكمات المالية، وهذا بفضل جهود محافظ البنك المركزي المصري.”

وأشادت أيضًا بزيادة دور القطاع الخاص في تعزيز نمو فرص العمل، مؤكدة على أهمية هذا التحرك في توفير فرص للشباب المصري.

كما أكدت أن مصر قد عززت من برامج الحماية الاجتماعية، من خلال إنهاء الدعم الحكومي تدريجيًا، مع الحفاظ على الدعم لمن يحتاجونه بالفعل.