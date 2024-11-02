فيتش: تصاعد التوترات الإقليمية يزيد الضغوط على إيرادات قناة…

دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 08:18 صباحاً - دوت الخليج _ قالت وكالة فيتش أن تصنيف مصر عند “B” يعكس مجموعة من العوامل والمخاطر الجيوسياسية.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أعلنت قبل قليل رفع تصنيف مصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش أن المزيد من التصعيد للصراع الإقليمي يمثل خطرًا رئيسيًا، وخاصة من خلال انخفاض عائدات قناة السويس والسياحة.

وقالت أن تصاعد الصراع يمثل خطراً معتدلاً على الحالة الأساسية التي تفترض احتواء الحكومة لأي تدفق واسع النطاق للاجئين. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع معدلات التضخم والتحديات البنيوية التي تشمل ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تؤدي إلى مخاطر مستمرة، الأمر الذي قد يقيد الإصلاح.