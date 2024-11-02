- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش: تصاعد التوترات الإقليمية يزيد الضغوط على إيرادات قناة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 08:18 صباحاً - دوت الخليج _ قالت وكالة فيتش أن تصنيف مصر عند “B” يعكس مجموعة من العوامل والمخاطر الجيوسياسية.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أعلنت قبل قليل رفع تصنيف مصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش أن المزيد من التصعيد للصراع الإقليمي يمثل خطرًا رئيسيًا، وخاصة من خلال انخفاض عائدات قناة السويس والسياحة.
وقالت أن تصاعد الصراع يمثل خطراً معتدلاً على الحالة الأساسية التي تفترض احتواء الحكومة لأي تدفق واسع النطاق للاجئين. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع معدلات التضخم والتحديات البنيوية التي تشمل ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تؤدي إلى مخاطر مستمرة، الأمر الذي قد يقيد الإصلاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتش: تصاعد التوترات الإقليمية يزيد الضغوط على إيرادات قناة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.