حسن الخطيب بأمريكا لاستعراض فرص الاستثمار وجهود تحسين مناخ…

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2024 07:13 صباحاً - دوت الخليج_ غادر المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القاهرة، اليوم الأربعاء، متوجهًا للولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة هامة للعاصمة واشنطن ومدينة نيويورك، تتضمن المشاركة بفعاليات بصندوق النقد الدولي، وعقد لقاءات مع مسؤولي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعقد اجتماعات مع عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز الفكر وكبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.

وتستهدف الزيارة تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، والتدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصري.