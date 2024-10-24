وزير البترول: توقيع 7 اتفاقيات بحد أدنى للاستثمارات 367.5…

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2024 07:13 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول الثروة المعدنية، إن الاتفاقيات الموقعة خلال 2024 عددها 7 اتفاقيات، بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، و367.5 مليون دولار حد أدنى للاستثمارات والتزامات بحفر 32 بئرا بحد أدنى.

وأضاف بدوي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن الوزارة طرحت 61 فرصة استثمارية في أغسطس الماضي.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية موزعة بين 12 فرصة استثمارية بالبحر المتوسط، و15 للآبار، مشيرًا أن هناك 6 مناطق من التي طرحت في البحر المتوسط عليها جاذبية شديدة من المستثمرين.