مال وأعمال

مرسيدس بنز إيجيبت تعلن زيادة إنتاجها في مصر بنسبة 30% العام…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مرسيدس بنز إيجيبت تعلن زيادة إنتاجها في مصر بنسبة 30% العام… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - محمد أحمد_ أعلنت شركة مرسيدس بنز إيجيبت، عن خطتها لزيادة إنتاجها في مصر بنسبة 30% خلال العام المقبل.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد الشركة برئاسة ستيفاني فولتز الرئيس التنفيذي، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية في السوق المصرية.

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وأكد وزير الاستثمار الفرص الكبيرة التي يقدمها السوق المصري لصناعة السيارات، مشيرًا إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الدولية، فضلًا عن العمالة المؤهلة وتوافر شركات عالمية تنتج مكونات السيارات.

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وأشار الخطيب، إلي أن الحكومة المصرية تعمل بجد لتوطين صناعة السيارات محليًا وتوسيع الصناعات المغذية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.

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من جانبها، أعربت ستيفاني فولتز، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت، عن اهتمام الشركة بتعزيز وجودها في مصر، واصفة إياها بأنها سوق استراتيجي يتمتع بإمكانات كبيرة، خاصة في موقعه كمحور لأسواق أفريقيا.

جاء اللقاء بحضور كل من  حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وساشا فان ريسين، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بمرسيدس-بنز إيجيبت، و محسن إدريس، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية وتطوير الأعمال بالشركة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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