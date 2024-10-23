وزير البترول: 57 شركة عاملة في مصر بمجال والاستكشاف والإنتاج

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بلغ 57 شركة.

وأضاف بدوي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن عدد الشركات موزع كالآتي: 8 شركات من كبرى الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.

وأشار وزير البترول الثروة المعدنية، إلى أنه تم إطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج في أغسطس الماضي.