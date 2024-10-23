مال وأعمال

وزير البترول: 57 شركة عاملة في مصر بمجال والاستكشاف والإنتاج

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: 57 شركة عاملة في مصر بمجال والاستكشاف والإنتاج من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بلغ 57 شركة.

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وأضاف بدوي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن عدد الشركات موزع كالآتي: 8 شركات من كبرى الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.

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وأشار وزير البترول الثروة المعدنية، إلى أنه تم إطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج في أغسطس الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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