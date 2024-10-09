الذهب يسجل أكبر انخفاض يومي خلال شهر ونصف

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 01:12 مساءً - وكالات_ انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1%، الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية لها في نحو شهر ونصف، إذ قلصت بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة التوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة، بينما تترقب الأسواق محضر أحدث اجتماع للفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية من أجل إشارات جديدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 1.1% إلى 2614.49 دولار للأونصة متراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي ومتحركاً بعيداً عن المستوى القياسي الذي سجله في 26 سبتمبر عند 2685.42 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.1% إلى 2635.40 دولار عند التسوية.

وقال ديفيد ميجر ، مدير تداول المعادن في High Ridge Futures: “شهد اليومان الماضيان ارتداداً أو تراجعاً بسبب التغير في التوقعات فيما يتعلق بأسعار الفائدة”، بحسب وكالة .

وفقاً لأداة CME FedWatch، ترى الأسواق حالياً فرصة بنسبة 87% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفدرالي في نوفمبر بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي.

وتركز الأسواق على محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المتوقع صدوره يوم الأربعاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

وقال Commerzbank في مذكرة: “بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر يوم الخميس من المرجح أن تظهر مزيداً من الانخفاض في ضغط الأسعار، لكن من غير المرجح أن تثير تكهنات متجددة بتخفيضات أقوى لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

لذلك، من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار الذهب مدفوعاً في المقام الأول بالمخاطر الجيوسياسية”.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 4.3% إلى 30.36 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع. ونزل البلاتين 1.9% إلى 953.04 دولار، ونزل البلاديوم 1.1% إلى 1013.25 دولار.