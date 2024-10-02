بدء تنفيذ البنية الفوقية لمحطة حاويات “تحيا مصر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 12:14 مساءً - يارا الجنايني – أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية الفوقية لمحطة الحاويات “تحيا مصر 1” بميناء دمياط، تمهيدًا لافتتاح وتشغيل المحطة قريبًا.

وفي هذا الإطار، استقبل ميناء دمياط السفينة “TAI XING” التي تحمل على متنها 10 أوناش كهربائية (RTG) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول، وذلك ضمن الدفعة الأولى من إجمالي 40 ونش ساحة سيتم توريدها تباعًا للمحطة، إلى جانب أوناش الأرصفة التي ستصل خلال الفترة المقبلة.

وأفادت شركة “دمياط أليانس”، المشغل العالمي للمحطة، والتي تضم تحالف “يوروجيت” الألمانية، “كونتشيب” الإيطالية، والخط الملاحي العالمي “هاباج لويد”، بأنه تم بالتنسيق مع هيئة ميناء دمياط استقبال الأوناش الكهربائية الحديثة التي تعد من أحدث المعدات الصديقة للبيئة في العالم، مما يعكس التزام الهيئة باستخدام تقنيات حديثة تسهم في تقليل انبعاثات الكربون، انسجامًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفي إطار توجيهات وزير النقل، أصدر اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، تعليماته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سرعة دخول السفينة وتراكيها على رصيف المحطة، وإنزال الأوناش بأمان وكفاءة.

ويُعتبر مشروع محطة الحاويات “تحيا مصر 1” بميناء دمياط أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى، حيث تمتد أرصفة المحطة بطول 1970 مترًا وعمق 18 مترًا، وتغطي ساحة خلفية تبلغ مساحتها 922 ألف متر مربع، بقدرة تداول تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة “دمياط أليانس” كجزء من خطة الوزارة لجذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل الخطوط الملاحية للاستثمار في الموانئ المصرية، ويعد جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير الممر اللوجيستي المتكامل (طنطا/المنصورة/دمياط)، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.