انت الأن تتابع خبر عاجل| عيار 21 بـ 3545 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب محليا صعودا محدودا بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
- وسجل سعر الجرام عيار 21 مبلغ 3545 جنيها.
فيما سجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 4051 جنيها.
كما سجل سعر الجام عيار 18 نحو 3035 جنيها.
- وتوقع جولدمان ساكس أن يواصل الذهب صعوده عالميا مما يدفعه نحو تسجيل قمم تاريخية جديدة الفترة المقبلة مشيرا الي إحتمالية أن يصل السعر إلى 2700 دولار بحلول أوائل العام المقبل بدعم من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وعمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة
- ومحليا توقع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب ان يواصل الذهب ارتفاعه محليا مدعوما بالصعود العالمي والتوترات في المنطقة متوقعا نطاقا بين 3600 و3700جنيها بنهاية العام