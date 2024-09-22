انت الأن تتابع خبر عاجل| عيار 21 بـ 3545 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب محليا صعودا محدودا بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وسجل سعر الجرام عيار 21 مبلغ 3545 جنيها.

فيما سجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 4051 جنيها.

كما سجل سعر الجام عيار 18 نحو 3035 جنيها.