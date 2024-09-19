مال وأعمال

توقعات بنمو استثمارات الصناعات الغذائية 10%

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توقعات بنمو استثمارات الصناعات الغذائية 10% من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - محمد أحمد وفاطمة أبوزيد _ توقع أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، نمو حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 10% في الفترة المقبلة؛ نتيجة طرح أراضٍ صناعية، والإفراج الجمركي، والتيسيرات الضريبية التي أعلنها وزير المالية مؤخرًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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