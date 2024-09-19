مال وأعمال

الذهب يقفز إلى مستوى قياسي بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2024 11:08 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الأربعاء، بعد أن خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما دفع الدولار للانخفاض.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.60% إلى 2,607.90 دولاراً للأونصة. وارتفع سعر التسوية في العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 إلى 2598.60 دولار.

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في الوقت نفسه، توقع جولدمان ساكس أن تسجل أسعار الذهب مستويات 2700 دولار للأونصة بحلول بداية 2025.

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وأشار البنك إلى أن التغيرات في معدلات الفائدة ستواصل قيادة التقلبات في أسعار الذهب على الرغم من مستويات الطلب القوية من البنوك المركزية.

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وكان قد استبعد بلاك روك أن تكون تخفيضات الفائدة عميقة كما يتوقع سوق السندات بسبب مرونة الاقتصاد واستمرار التضخم العنيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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