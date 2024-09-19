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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2024 11:08 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الأربعاء، بعد أن خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما دفع الدولار للانخفاض.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.60% إلى 2,607.90 دولاراً للأونصة. وارتفع سعر التسوية في العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 إلى 2598.60 دولار.
في الوقت نفسه، توقع جولدمان ساكس أن تسجل أسعار الذهب مستويات 2700 دولار للأونصة بحلول بداية 2025.
وأشار البنك إلى أن التغيرات في معدلات الفائدة ستواصل قيادة التقلبات في أسعار الذهب على الرغم من مستويات الطلب القوية من البنوك المركزية.
وكان قد استبعد بلاك روك أن تكون تخفيضات الفائدة عميقة كما يتوقع سوق السندات بسبب مرونة الاقتصاد واستمرار التضخم العنيد.
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