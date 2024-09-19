نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الرئيس السيسي كلفنا باختيار أنسب العروض لتنفيذ مدينة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2024 07:15 صباحاً - دوت الخليج_ اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، بممثلي شركة CSCEC الصينية، وممثلي شركة إنكوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفي عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لاستعراض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية، ودراسة العروض المقدمة لتنفيذها.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سبق عرض هذا الملف في اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع ليس فقط من حيث التصميم، بل من حيث آلية وتكلفة التنفيذ .

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية، أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع طبي على مستوى مصر، وأنه سيحتوي على مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يعظم من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وما يتيحه فى الوقت نفسه من الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة.

وأشار عبدالغفار إلى أن المنطقة التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع تتمتع بميزة نسبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع على عدة طرق ومحاور مرورية متميزة، على مساحة 230 فداناً، موضحاً ان هذا المشروع سيسهم في الإسراع بتنمية هذه المنطقة بوجه عام، حيث سيضم 18 معهداً في جميع التخصصات الطبية، بإجمالي 42235 سريراً، بالإضافة إلى جامعة أهلية للعلوم الطبية والتكنولوجية، ومركز أبحاث للنانو تكنولوجي، بخلاف المناطق السكنية والترفيهية في المشروع.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المخططات والتصميمات الخاصة بالمشروع، منوهاً إلى أن الدراسات والمخططات لهذا المشروع، تم إعدادها في فترة تخطت العام، حتي نصل إلي هذه النتائج المهمة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلي أن الاجتماع شهد ايضاً مناقشة آليات تمويل هذا المشروع المهم، وكذا أسلوب إدارته وصيانته.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء الشكر للشركة على الجهود المبذولة من جانبها خلال الفترة الماضية؛ للانتهاء من هذه التصميمات المُميزة، مُطالبًا بوضع تصور دقيق وأكثر تفصيلًا عن التكلفة النهائية للمشروع والمُكون الأجنبي به، وما يُمكن أن تتيحه الشركة في هذا الشأن، مع ضرورة إعداد دراسة اقتصادية مُتكاملة تضمن للدولة تحصيل مصاريف التشغيل.

ولفت رئيس الوزراء، إلى زيارته التي قام بها إلى الصين مؤخراً للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلالها الرئيس الصيني شي جين بينج، بجلسته الافتتاحية للمنتدى من أن الصين ستوفر 360 مليار يوان لمساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، ضمن 10 محاور أعلنها الرئيس، حيث يأتي على رأسها المشروعات المرتبطة بقطاع الصحة.

وأعرب مدبولي عن تطلعه أن يدخل هذا المشروع ضمن حزمة المشروعات التي أعلن عنها فخامة الرئيس الصيني، مشيراً إلى أن الدراسة الاقتصادية لهذا المشروع ستكون أحد المعايير المهمة في اختيار من سينفذ هذا المشروع المهم.