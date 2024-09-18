مال وأعمال

مدير عام شركة بيكو: استثمرنا 120 مليون دولار في مصر لضمان…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدير عام شركة بيكو: استثمرنا 120 مليون دولار في مصر لضمان… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال أوميت جونيل، المدير الإقليمي لبيكو شمال إفريقيا ومدير عام شركة بيكو مصر، إنها استثمرت 120 مليون دولار في السوق المصرية وتم توجيه الاستثمارات في تصنيع الأجهزة المنزلية بجانب خلق فرص عمل لضمان الاستدامة.

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وأكد جونيل في مؤتمر صحفي اليوم، على أن السوق المصرية مليئة بالفرص الواعدة، مضيفا: “دعم الحكومة المصرية كان المرشد لنا بدعم من حصولنا على الرخصة الذهبية”.

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وافتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مجمع بيكو الصناعي الأول في منطقة العاشر من رمضان، وشاركه في الجولة كلا من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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