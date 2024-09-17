نائب وزير المالية: التنسيق مع الاستثمار للإسراع في رد أعباء…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 02:08 مساءً - كتب- فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه جار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر حتي يستطع المصدر الاستفادة منها لزيادة حجم صادراته.

وكشف صبحي خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية “دعم الصادرات” منذ 2019 وحتى الآن.

ولفت، إلي أن مخصصات برنامج دعم الصادرات في موازنة 2024/ 2025 تصل لنحو 23 مليار جنيه، منوها بقيام وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة بالعمل على مراجعة البرنامج وإعادة تصميمه من جديد.

وأوضح نائب وزير المالية أن هناك برنامج جديد لتنمية الصادرات يتضمن 3 محاور رئيسية منها سرعة وانتظام الصرف وميكنة صندوق تنمية الصادرات وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.

وأوضح، أن الأولية لدى وزارة المالية هو سرعة السداد في هذا البرنامج والذي يعد مطلب اساسي للجميع خاصة وأن البرنامج يلقى دعم من القيادة السياسية، منوها بأن هناك إيمان بقدرة وكفاءة الصناعة المصرية لتحقيق المستهدفات الحكومية.