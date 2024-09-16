مال وأعمال

سايبم الإيطالية تفوز بعقد لتعزيز إنتاج الغاز في قطر مقابل 4…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سايبم الإيطالية تفوز بعقد لتعزيز إنتاج الغاز في قطر مقابل 4… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:12 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت شركة سايبم الإيطالية للطاقة ، اليوم الأحد ، فوزها بعقد بحري بقيمة أربعة مليارات دولار من قطر للطاقة التي تعد واحدة من كبرى الشركات الموردة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

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وأضافت سايبم في بيان أن العقد سيساعد في تعزيز الإنتاج في حقل الشمال البحري للغاز الطبيعي التابع لشركة قطر للطاقة الذي يقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر.

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وأعلنت قطر في وقت سابق من هذا العام مشروع توسعة لزيادة إنتاج الغاز في حقل الشمال من مستواه الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

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وقالت المجموعة الإيطالية هذا الشهر إنها فازت بعقدين في مجال الأعمال البحرية في السعودية تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو مليار دولار، في إطار اتفاق قائم طويل الأجل مع عملاق النفط أرامكو السعودية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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