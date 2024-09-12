: مصر تشتري قمحا روسيا بالأمر المباشر

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - قال 3 مصادر لـ”” إن هيئة السلع التموينية اشترت قمحا روسيا عبر صفقة مباشرة هذا الأسبوع خارج عملية الممارسات التقليدية.

وأوضح اثنان من المصادر أن الهيئة اشترت 430 ألف طن من القمح الروسي للشحن في أكتوبر.

ولم تدل الهيئة بتعليق حول عملية الشراء لكنها قالت لرويترز إنها تتلقى عروضا وتقيمها يوميا.

ويوم 13 أغسطس الماضي قال متعاملون في أوروبا والشرق الأوسط، إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، تجري محادثات مباشرة لشراء كميات كبيرة من القمح، من دون طرح ممارسة دولية، بعد مناقصة كبرى عرقلتها شروط دفع غير جذابة.

وأضاف المتعاملون أن الكمية المطلوبة قد تشمل نحو 30 شحنة يتراوح حجمها بين 50 و60 ألف طن.

ويقال إن القمح الروسي من بين المناشئ الجاري التفاوض على الشراء منها، لكن لم يتضح ما إذا كانت المفاوضات تشمل شحنات قمح من دول أخرى.