وزير التموين: إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة بالمنطقة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 04:11 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب مزيد من المستثمرين للتوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية والعمل على توطين صناعة الصوامع في مصر، إضافة إلى إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لما لهذه المشروعات من أهمية استراتيجية.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، وليد جمال الدين – رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية التعاون مع كل مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،

ومن جانبه أكد وليد جمال الدين- رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أهمية التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة وخاصة في مجالات إنشاء الصوامع والمناطق اللوجستية، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة وتمثل قيمة مضافة كبيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشدد على الأهتمام بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل سعي المنطقة الاقتصادية لجذب مختلف الإستثمارات العالمية والعربية في القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدفها، والتي تتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

حضر الاجتماع كل من وليد أبو المجد– نائب وزير التموين والتجارةالداخلية، والدكتور اشرف صادق – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع وأحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة،، والدكتورة هبة السيد – معاون الوزير والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.