كوكا كولا هيلينيك تخطط لإنشاء مركز رقمي بمصر لخدمة فروعها…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 01:15 مساءً - قال دان تيموتن مدير شركة كوكا كولا هيلينيك- مصر، أن مصر تمثل دولة استثمارية استراتيجية بالنسبة للشركة، والتي تمتلك العديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة، مشيرا أن الشركة تخطط لإنشاء مركز خدمات رقمي في مصر يوفر خدمات تكنولوجية لكافة فروع الشركة على مستوى العالم، حيث يعد هذا المشروع استثمارا مهما يوفر عدد كبير من فرص العمل.

جاء ذلك، خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مدير عام شركة كوكاكولا هيلينيك – مصر، حيث استعرض اللقاء أنشطة واستثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم الدعم للاستثمارات المحلية والعالمية، وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وكذا المساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

واستعرض اللقاء آليات عمل شركة كوكاكولا هيلينك العالمية وحجم أعمالها عالمياً، حيث تمتلك شركات لتعبئة منتجات كوكاكولا في 29 دولة، منها دولتان في قارة أفريقيا و27 دولة بقارة أوروبا.

كما استعرض اللقاء جهود الشركة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها أكبر شركة مشروبات مستدامة على مستوى العالم.

كما تناول اللقاء آخر تطورات خطة “كوكا كولا هيلينيك” العالمية لاستثمار مليار يورو في مصر خلال 5 سنوات، والتي بدأت بالفعل منذ عام 2022، وتتضمن إنشاء مشروعات جديدة وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وتطوير آليات العمل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر.

وقال دان تيموتن إن الشركة لديها 5 مصانع و 27 فرعاً بيعي في مصر، وتساهم بشكل ضخم في توظيف العمالة المصرية حيث توظف أكثر من 6000 موظف، بالإضافة إلى خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

أضاف أن أكثر من 95% من المكونات المستخدمة في الإنتاج من مصادر محلية؛ مما يؤكد التزام الشركة تجاه سلسلة التوريد المحلية.

حضر اللقاء رنا جمالي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والاتصالات بالشركة.