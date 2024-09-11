وزير المالية: تبسيط الإقرارات الضريبية وتكوين وحدات لدعم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:15 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إطلاق نظام إلكتروني متقدم يهدف إلى تبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية، في إطار جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين.

وأكد كجوك في مؤتمر صحفي اليوم، أن النظام الجديد سيقلص حجم الإقرارات إلى نموذج مبسط، مما يسهم في تسهيل عملية التقديم ويعكس وفرة المعلومات المتاحة بشكل دوري.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بإنشاء وحدات دعم جديدة مخصصة لمساعدة المستثمرين وتقديم الاستشارات اللازمة، وذلك لتوفير إجابات شافية حول حقوقهم والتزاماتهم وحوافزهم قبل بدء عملهم في مصر.

وأوضح كجوك أن الوزارة ستستثمر في تدريب الكوادر البشرية داخل المصلحة لضمان تقديم خدمة متميزة ومؤهلة للمستثمرين.

وفيما يتعلق بالتحكم في الغرامات، أكد وزير المالية أن الوزارة قررت وضع سقف للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، بعد مراجعة التجارب الدولية والدراسات ذات الصلة.

أضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو تجنب تعقيد الأمور المالية على المستثمرين وحل النزاعات بشكل سريع وفعّال، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التفاهم والتعاون بين مصلحة الضرائب والمستثمرين.