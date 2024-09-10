التجارة الخارجية في الصين تنمو 6% بأول 8 أشهر من 2024

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - شينخوا _ ارتفع إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع بنسبة 6% على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات صادرة أمس نخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين.

ويعد هذا الانخفاض أكبر من انخفاض سنوي بنسبة 0.8% سُجل في يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض على أساس شهري بنسبة 0.7%، بعد أن انخفض بنسبة 0.2% في يوليو.

وقالت دونغ لي جوان، الإحصائية في الهيئة الوطنية للإحصاء، إن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الصين يرجع إلى عدم كفاية الطلب في السوق والاتجاه النزولي في أسعار بعض السلع الدولية.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس، انخفض متوسط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.9% عن العام الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أغسطس.