عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع لأول مرة منذ 5…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 11:09 صباحاً - ارتفعت وتيرة التضخم في مدن مصر في أغسطس، لأول مرة منذ 5 أشهر، لتبلغ 26.2% على أساس سنوي، مقارنةً بـ25.7% في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 2.1% في أغسطس، مقابل 0.4% في يوليو.

عزا الجهاز ارتفاع وتيرة التضخم بمدن مصر إلى زيادة أسعار الخضراوات 44.2% على أساس سنوي، والمنتجات الغذائية 55.9%.

كما ارتفعت أسعار المياه المعدنية والعصائر الطبيعية 43.6%، الطعام والمشروبات 28.1%، والحبوب والخبز 32.5%، واللحوم والدواجن 21.1%، والألبان 34.7% ،والفاكهة 29.7%.

وفي المقابل تراجعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1%، أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5% ، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%.

وبحسب الجهاز فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25.6% في اغسطس 2024 مقابل 25.2% في يوليو 2024، ومقابل 39.7%في أغسطس 2023.

وكانت مصر قد أقرت زيادات سعرية مؤخراً وصلت إلى 15% فيما يخص المواد البترولية، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% إلى 40%.