منتدى المجتمع الأخضر .. د. شريف الجبلي: لجنة الالتزام البيئي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن استخدام الطاقة الشمسية في مصر يمثل رقمًا ضعيفًا، رغم اتجاه الدولة في الفترة الحالية نحو التحول للأخضر.

وأضاف الجبلي، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر” الذي تنظمه مؤسسة “عالم المال”، إن هذه الدورة تأتي مع تحقيق مصر خطوات مهمة نحو التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بفعالية، مشيرًا إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي تزامنا مع اتخاذ الدولة خطوات عملية نحو التحول للأخضر.

وأوضح د. شريف الجبلي أن لجنة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية منحت الموافقة بالالتزام البيئي لـ 480 مشروعا، كما تمنح اللجنة قروضا بفائدة 3.5% في السنة.

وأشار إلى أن الدولة دشنت العديد من المشروعات في إطار خطة التنمية المستدامة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة والتحول الأخضر.