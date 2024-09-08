مال وأعمال

منتدى المجتمع الأخضر .. د. شريف الجبلي: لجنة الالتزام البيئي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر منتدى المجتمع الأخضر .. د. شريف الجبلي: لجنة الالتزام البيئي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن استخدام الطاقة الشمسية في مصر يمثل رقمًا ضعيفًا، رغم اتجاه الدولة في الفترة الحالية نحو التحول للأخضر.

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وأضاف الجبلي، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر” الذي تنظمه مؤسسة “عالم المال”، إن هذه الدورة تأتي مع تحقيق مصر خطوات مهمة نحو التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بفعالية، مشيرًا إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي تزامنا مع اتخاذ الدولة خطوات عملية نحو التحول للأخضر.

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وأوضح د. شريف الجبلي أن لجنة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية منحت الموافقة بالالتزام البيئي لـ 480 مشروعا، كما تمنح اللجنة قروضا بفائدة 3.5% في السنة.

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وأشار إلى أن الدولة دشنت العديد من المشروعات في إطار خطة التنمية المستدامة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة والتحول الأخضر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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