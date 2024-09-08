- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر منتدى المجتمع الأخضر .. د. شريف الجبلي: لجنة الالتزام البيئي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن استخدام الطاقة الشمسية في مصر يمثل رقمًا ضعيفًا، رغم اتجاه الدولة في الفترة الحالية نحو التحول للأخضر.
وأضاف الجبلي، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر” الذي تنظمه مؤسسة “عالم المال”، إن هذه الدورة تأتي مع تحقيق مصر خطوات مهمة نحو التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بفعالية، مشيرًا إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي تزامنا مع اتخاذ الدولة خطوات عملية نحو التحول للأخضر.
وأوضح د. شريف الجبلي أن لجنة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية منحت الموافقة بالالتزام البيئي لـ 480 مشروعا، كما تمنح اللجنة قروضا بفائدة 3.5% في السنة.
وأشار إلى أن الدولة دشنت العديد من المشروعات في إطار خطة التنمية المستدامة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة والتحول الأخضر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتدى المجتمع الأخضر .. د. شريف الجبلي: لجنة الالتزام البيئي… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.