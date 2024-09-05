انت الأن تتابع خبر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في مصر الخميس 5 سبتمبر .. الأخضر يواصل الانهيار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في مصر الخميس 5 سبتمبر الجاري بنحو 4 قروش، بالبنوك الحكومية والخاصة، استمرار لمسلسل انخفاض العملة الأمريكية التي بدأت خلال الفترة الحالية ، بعد الزيادة التي سجلها خلال مطلع أغسطس المنصرم عقب خروج أكثر من 4 مليارات دولار من حجم الأموال الساخنة الموجودة في مصر.

ويأتي ارتفاع سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية

قبل ساعات من عقد المركزي اجتماعه الخامس الدوري للجنة السياسة النقدية لحسم مصير أسعار الفائدة التي تستقر منذ مايو الماضي عند مستويات 27% و28%، وذلك بعد رفعها خلال العام الجاري بنحو 800 نقطة أساس

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في مصر