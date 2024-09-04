رئيس الوزراء يصل إلى بكين للمشاركة في قمة منتدى التعاون…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 07:11 صباحاً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري منذ قليل، إلى مطار بكين الدولي، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي “فوكاك”، الذي يعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى أرض المطار، كُل من Sun Yeli ، وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية، والسفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، والسفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى مصر، حيث جرت مراسم الاستقبال بحفاوة وترحاب، وسط أجواء من العروض الفنية، مع تسليم باقة من الورود.

وتشهد الدكتور مصطفى مدبولي في القمة برنامجاَ مكثفاً من الفعاليات، حيث يحضر الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي، وعددا من الجلسات رفيعة المستوى، ويلقي كلمة مُهمة خلال جلسة بعنوان “التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء”.

كما من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء على هامش القمة، عدة لقاءات مع مسئولين صينيين وأفارقة، إلى جانب مقابلات مع مسئولي شركات صينية بارزة، بينها شركات عاملة في السوق المصرية، كما من المُخطط أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة توقيع عدد من الوثائق المهمة، المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة.